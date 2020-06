Souls passati e futuri: Wesa Land con Riccardo Vessa

Con ancora negli occhi le splendide scene del video di Demon's Souls su PS5, nella terza puntata di Wesa Land Riccardo Vessa discute dei souls già usciti e, in vista dell'avvento della nextgen, delle sorprese riservateci in futuro dagli sviluppatori di questo ormai celebre genere di esperienze action ruolistiche.

Negli ottanta minuti di replica della puntata trasmessa sul canale Twitch di Everyeye, Riccardo Vessa ha discusso delle prospettive future dei souls per interagire con la community e ricordare il percorso di evoluzione intrapreso negli ultimi anni dalle software house che si sono cimentate con questo particolare genere di esperienze ludiche che hanno ridefinito i moderni canoni degli action adventure.

Dalle difficoltà incontrate da chi si avvicina solo adesso ai soulslike agli sforzi profusi da FromSoftware per affinare le meccaniche di gameplay dell'epopea di Dark Souls fino a giungere a capolavori come Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, gli spunti di riflessione offertici da questo video sono davvero tanti e ci aiutano a mitigare l'attesa per i prossimi annunci che riguarderanno, ad esempio, il remake PS5 di Demon's Souls o Elden Ring.

Vi lasciamo perciò alla replica della puntata di Wesa Land intitolata "Souls passati e futuri", con la discussione intavolata da Riccardo Vessa in compagnia della nostra redazione e della community di Everyeye che ci segue sia su queste pagine che sul nostro canale Twitch.