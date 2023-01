Un Soulslike non troppo serio? The Last Hero of Nostalgaia si fa notare tra i titoli Unity

Il resoconto Made with Unity di fine anno mette puntualmente in evidenza i titoli più interessanti realizzati mediante il popolare motore grafico, ma rappresenta anche una potenziale occasione per scoprire produzioni indipendenti da recuperare. In questo contesto, a fine 2022 si è fatto notare il Soulslike The Last Hero of Nostalgaia.

Quest'ultimo, che dispone anche di sottotitoli in italiano (nonostante la localizzazione non sia impeccabile), rappresenta un'opera sviluppata da Over The Moon e pubblicata da Coatsink, in cui il protagonista è fatto di slash. Sì, avete capito bene: si fa riferimento a un Soulslike che mette al centro uno "Stickman".

L'irriverente titolo, che vede la presenza di un atipico narratore e citazioni non di poco conto, è uscito il 19 ottobre 2022 su Xbox e PC. La produzione è legata al programma ID@Xbox, che mira a portare sulle console Microsoft "grandi titoli indipendenti". The Last Hero of Nostalgaia è però disponibile anche su Steam (su PC, tra l'altro, è possibile scaricare gratuitamente una demo).

Il costo è inferiore ai 25 euro, dunque non si fa riferimento a un titolo venduto a prezzo pieno. Lo scanzonato Soulslike realizzato con Unity si sta però facendo anche notare per via della diversa natura rispetto alle classiche produzioni di questo genere. Per ora il gioco è stato accolto positivamente dalla community di Steam, anche se a livello di critica non tutti hanno accolto al meglio la proposta di Over The Moon.