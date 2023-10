Soulslinger Envoy of Death: l'FPS in Unreal Engine 5 si mostra in un nuovo trailer

Elder Games e Headup Publishing mostrano in azione Soulslinger Envoy of Death, un nuovo sparatutto in prima persona con elementi roguelite. Il titolo è sviluppato in Unreal Engine 5 ed è previsto al lancio per la fine del 2024.

Il nuovo trailer di Soulslinger Envoy of Death mette in mostra gli elementi roguelite della produzione combinati con le classiche meccaniche FPS. Il protagonista dell'avventura dovrà affrontare orde di creature non morte armate solo di un revolver e altre tradizionali armi da fuoco. L'abile pistolero è rimasto intrappolato nel Limbo ed è ora coinvolto in una cruenta guerra contro il Cartello, un'organizzazione spietata che anela al dominio. Nel corso del viaggio dovremo raccogliere anime per potenziare i nostri poteri, creare armi ed equipaggiamento e interagire con gli NPC mentre combattiamo in un'oscura vita ultraterrena a tema western.

I paragoni con giochi come Doom e Painkiller sorgono spontanei, considerando la violenza che fa da padrona all'esperienza, nonché alla presenza di un'ambientazione particolarmente tetra e dai toni dark. Alle caratteristiche old school si affiancono gli elementi roguelite, che promettono di rendere più profonda ed imprevedibile l'esperienza di gioco. Sarà fondamentale saggiare con mano le potenzialità della produzione curata da Elder Games, ma intanto il nuovo filmato di gameplay, accompagnato dal commento degli sviluppatori, è sicuramente utile a farci una prima idea.

Soulslinger: Envoy of Death sarà disponibile su PC (via Steam), PS5 e Xbox Series X|S nel quarto trimestre del 2023 in accesso anticipato e una nuova demo sarà disponibile come parte dello Steam Next Fest dal 9 ottobre al 16 ottobre 2023.