Soulslinger in video: orde di scheletri da abbatere nell'Early Access dell'infernale FPS

A poche settimane dalla pubblicazione dell'ultimotrailer dell'FPS Soulslinger su Unreal Engine 5, le fucine digitali di Elder Games sfornano un nuovo video per farci saggiare l'infernale esperienza roguelite da vivere nel corso della fase Early Access ormai prossima a partire su Steam.

L'ultima esperienza interattiva a tinte dark edita da Headup Games ci porta nel Limbo per farci indossare lo spolverino di un pistolero chiamato a fronteggiare gli sgherri marcescenti del Cartello, un'organizzazione spietata che fa incetta di anime del Purgatorio per seminare il caos tra i gironi danteschi dell'aldilà.

Come ogni buon titolo roguelite che si rispetti, naturalmente anche in Soulslinger ogni partita darà modo al nostro alter-ego di potenziare gli equipaggiamenti e le abilità: una battaglia dopo l'altra, il pistolero protagonista potrà raccogliere l'essenza delle anime strappate ai nemici e acquisire i poteri necessari a garantirgli la sopravvivenza contro i luogotenenti del Cartello e i loro scheletri più assetati di sangue.

Il lancio della versione in Accesso Anticipato di Soulslinger: Envoy of Death è previsto per il 14 dicembre su PC. Qualora foste interessati, dalla pagina Steam di Soulslinger è possibile scaricare la Demo. Se amate questo genere di esperienze sparatutto ad ambientazione infernale, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Metal Hellsinger, l'FPS dove si massacrano demoni a ritmo di musica.