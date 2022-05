Soulstice, l'action italiano esce in autunno: al via i preordini della Deluxe fisica

Buone nuove dal publisher Modus Games, che quest'oggi è tornato all'arrembaggio per condividere tante nuove informazioni su Soulstice, promettente action game in via di sviluppo presso gli uffici degli italiani di Reply Game Studios.

Mediante un nuovo video gameplay, che mette in risalto il viscerale sistema di combattimento Dual-Character con il quale le protagoniste combattono all'unisono, lo studio nostrano ha confermato che Soulstice verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nell'autunno del 2022 e ha ufficialmente dato il via ai preordini della Deluxe Edition in versioni fisica per console. All'interno di quest'edizione, disponibile alla prenotazione sullo store di Maximum Games, trovano spazio il gioco base, un ricco artbook digitale, la colonna sonora digitale e l’item pack Ashen Blade, comprendente potenti consumabili e valuta di gioco.

A chi se lo fosse perso, ricordiamo che Soulstice è un gioco d'azione ambientato in un mondo fantasy e dotato di un sistema di combattimento basato su combo, un gran numero di armi e ampie possibilità di personalizzazione. Le protagoniste sono Briar e Lute, due Chimere doppiate da Stefanie Joosten, interprete già nota per aver prestato voce e fattezze alla Quiet di Metal Gear Solid 5. In quanto Chimere, sono le uniche creature in grado di opporsi agli spettri, creature vili e fameliche che invadono il nostro mondo attraversando il Velo. Per maggiori informazioni leggete la nostra anteprima di Soulstice.