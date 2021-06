Soulstice: annunciato un nuovo action RPG per PC, PS5 e Xbox Series X/S

In occasione del PC Gaming Show il publisher Modus Games e gli sviluppatori di Reply Game Studios hanno presentato Soulstice, un nuovo action RPG dalle atmosfere dark fantasy che uscirà nel corso del 2022.

Ecco la sinossi del gioco direttamente dalla pagina Steam del gioco: "L'equilibrio del Sacro Regno di Keidas è stato compromesso quando delle potenti creature selvagge note come Wraiths provenienti dall'altra parte del Velo lo hanno invaso, minacciando di consumare i viventi. I Wraiths corrompono le loro vittime e possono possedere i loro corpi, trasformandoli in mostri inarrestabili che sovrastano la gente comune. Le Chimere, guerriere ibride nate dall'unione di due anime, sono le uniche che possono proteggere l'umanità".

Nei panni di Briar e Lute, due sorelle rinate come Chimera, i giocatori dovranno esplorare un mondo oscuro e pieno di misteri, combattendo contro diverse classi di mostri feroci e temibili boss, utilizzando in sinergia le abilità di entrambe le protagoniste con attacchi corpo a corpo e magie ultraterrene, il tutto per scoprire il mistero che si cela dietro il loro legame indissolubile.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Soulstice uscirà nel corso del 2022 su PC e sulle console next-gen Xbox Series X/S e PlayStation 5.