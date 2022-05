Soulstice arriva nel 2022: tutti i segreti dell'intrigante Action italiano

Con l'annuncio della finestra di uscita di Soulstice, il promettente Action italiano è tornato a mostrarsi al grande pubblico, con un'ampia rassegna di interessanti novità.

Atteso in esclusiva su PC e console di nuova generazione, la produzione a firma nostrana si prepara ad un debutto nel corso della stagione autunnale. Con esso, il team di Reply Game Studios avrà modo di portare sul mercato videoludico un'avventura a tinte fantasy in cui il ruolo di protagoniste sarà rivestito da due sorelle Chimere. Doppiate entrambe dall'originale interprete di Quiet nel quinto capitolo della saga di Metal Gear Soild, i personaggi tesserano la trame di una IP completamente inedita.

Intenzionate a contrastare pericolose entità note come "Spettri", le due sorelle saranno gli alter-ego del giocatore all'interno di Soulstice. Per approfondire l'ambientazione e la trama del gioco, oltre che per sviscerarne le caratteristiche in termini di gameplay, il nostro Antonello "Kirito" Bello è partito alla scoperta dell'Action italiano. Ogni sua intrigante scoperta è stata tradotta in una ricca video anteprima di Soulstice, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Come di consueto, potete trovare il filmato anche sul Canale YouTube di Everyeye, pronto ad attendervi anche con tanti altri contenuti. Siete curiosi di poter provare Soulstice al lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S?