Soulstice: Cydonia e Sabaku intervistano i creatori del soulslike italiano

Avete già sentito parlare di Soulstice? Si tratta di un soulslike tutto italiano sviluppato dal team milanese di Reply Game Studios (già autore di Joe Dever's Lone Wolf), che ci ha catturati fin dall'annuncio avvenuto nel corso dell'E3 2021 delle scorse settimane.

Con immenso piacere Francesco "Cydonia" Cilurzo e Michele "Sabaku No Maiku" Poggi hanno intervistato i creatori del gioco nel corso di una trasmissione andate in onda ieri 2 luglio sul canale Twitch di Everyeye. I due sviluppatori ci hanno quindi parlato del promettente Soulstice, action GDR ambientato in un un mondo fantasy oscuro e carico di mistero, e caratterizzato da un sistema di combattimento profondo e sfaccettato che permetterà ai giocatori di scatenare il potere di due sorelle contemporaneamente, Briar e Lute.

Briar e Lute sono due sorelle che sono state trasformate in una Chimera. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. Entrambe sono doppiate da Stefanie Joosten, interprete già nota per il ruolo di Quiet in Metal Gear Solid V. I giocatori dovranno quindi gestire contemporaneamente entrambi i personaggi: Brier è l'esperta di attacchi e combo a distanza ravvicinata, mentre Lute controlla il campo di battaglia con le sue capacità ultraterrene. Ne saprete di più guardando la Video Intervista in apertura di notizia, e se non lo avete ancora fatto godetevi il trailer dell'annuncio di Soulstice. L'uscita è fissata nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.