Soulstice: il 'Devil May Cry italiano' sbarca su PS4, con tanto di update gratuito

Grandi novità per lo stylish action made in Italy Soulstice: i ragazzi degli studi Reply Game ci informano che la versione PlayStation 4 del 'Devil May Cry italiano' è disponibile da oggi, martedì 20 giugno, insieme a un update gratuito per tutte le versioni del titolo edito da Modus Games.

Il porting PS4 di Soulstice garantisce l'accesso a tutti i contenuti delle versioni già disponibili dallo scorso settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo, lo ricordiamo, cala i patiti di action adventure nei panni di Briar e Lute, due sorelle chiamate a fronteggiare la Progenie del Caos.

L'ultima avventura dark fantasy plasmata dal team di sviluppo milanese già autore di Joe Dever's Lone Wolf ci proietta quindi in una dimensione piena di misteri da scoprire e di sfide da fronteggiare, alternando la forza sovrumana di Briar al potere mistico di Lute in base al contesto e all'approccio preferito dagli utenti.

Ad accompagnare il lancio della versione PS4 di Soulstice troviamo anche un aggiornamento gratuito che introduce una nuova forma giocabile per Briar, oltre a un'arena di allenamento completamente inedita dover poter affinare le tecniche della chimera scaturita dalla fusione tra la stessa Briar e sua sorella Lute.