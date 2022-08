Soulstice, disponibile a sorpresa la demo su PC: provate l'action italiano

Gli italiani di Reply Game Studios si sono affacciati al Future Game Show @ Gamescom per annunciare a sorpresa la disponibilità della demo gratis di Soulstice per PC.

Lanciata su Steam pochi minuti fa, la demo di Soulstice offre un assaggio di questo promettente gioco d'azione made in Italy ambientato in un mondo fantasy oscuro e carico di mistero. Soulstice vi offre il controllo di due personaggi in contemporanea, le sorelle Briar e Lute, due Chimere in possesso di abilità molto differenti tra loro: Briar, dotata di una forza e una resistenza sovrumane, combatte in mischia e scatena combo letali; Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici e domina il campo di battaglia con i suoi poteri ultraterreni.

Se volete scoprire con mano di cosa sono capaci le due Chimere, entrambe doppiate da Stefanie Joosten (la Quiet di Metal Gear Solid V), non dovete far altro che scaricare la demo di Souolstice direttamente da Steam, pesa all'incirca 7 GB. Vi ricordiamo che il gioco verrà pubblicato il 20 settembre 2022, oltre che su PC, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sullo Store di Maximum Games sono ancora in corso i preordini della Deluxe Edition di Soulstice per console.