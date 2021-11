Soulstice alla Milan Games Week & Cartoomics 2021: l'Action italiano in fiera

Il programma della Milan Games Week & Cartoomics 2021 si amplia, accogliendo al suo interno anche Soulstice, interessante Action game interamente made in Italy.

Il team nostrano di Reply Game Studios e il publisher Modus Games annunciano infatti un interessante appuntamento presso la fiera milanese, che - lo ricordiamo - quest'anno riunisce sotto un unico tetto i tradizionali Milan Games Week e Cartoomics. Nello specifico, nel corso della giornata di venerdì 12 novembre, Fabio Pagetti (Game & Creative Director) e Christian Ronchi (Lead Artist) presenteranno al pubblico di Milano Rho Fiera le ultime novità su Soulstice.

L'appuntamento prenderà il via alle ore 11:30, presso il palco principale di Milan Games Week & Cartoomics 2021, e si concentrerà sulle protagoniste di Soulstice. Le sorelle Briar e Lute saranno dunque al centro della scena, con gli autori del titolo che ne racconteranno la genesi artistica, descrivendo le caratteristiche di gameplay che contraddistingueranno le due combattenti all'interno dell'Action italiano. Al momento privo di una data di uscita, il titolo di Reply Game Studios presenta un focus esclusivamente next gen, con debutto atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



In attesa dell'avvio della fiera milanese, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra intervista agli organizzatori di Milan Games Week & Cartoomics 2021.