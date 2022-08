Soulstice alla prova: 6 ore in compagnia del nuovo action fantasy italiano

Abbiamo provato una corposa demo di Soulstice, scoprendo un action con qualche spigolo ma con un potenziale da non sottovalutare. Eccovi il nostro resoconto della prova di sei ore con l'ultima esperienza interattiva tra Berserk e Devil May Cry.

La nuova avventura dark fantasy plasmata dal team di sviluppo milanese già autore di Joe Deve's Lone Wolf ci proietta in una dimensione piena di misteri da scoprire e di sfide da fronteggiare nei panni della chimera scaturita dalla fusione delle sorelle guerriere Briar e Lute.

L'approccio al gameplay di Soulstice trae spunto dal canovaccio narrativo per dare modo agli appassionati del genere di alternare la forza sovrumana di Briar e il potere mistico di Lute in base al contesto e al proprio stile di combattimento preferito.

La promessa degli studi Forge Reply è quella di calare i giocatori in una serie di scontri al cardiopalma in un mondo oscuro e brutale popolato da spettri e mostri d'ogni sorta: la nostra ultima prova di sei ore testimonia la bontà del lavoro portato avanti dagli autori milanesi, ma lascia intravedere alcune criticità nell'impianto ludico e nella realizzazione tecnica che, però, speriamo possano essere risolte prima del lancio, atteso per il 20 settembre su PC e, presumibilmente, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Prima di lasciarvi in compagnia del nostro ultimo video approfondimento sul gameplay dell'action fantasy italiano, vi invitiamo a leggere lo speciale sull'oscuro e brutale Soulstice a firma di Fabio "Il pazzo" Canonico.