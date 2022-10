Soulstice: Reply Game Studios sarà tra i protagonisti di Press Start

Sebbene nella nostra recensione di Soulstice sottolineiamo alcuni suoi limiti, l'Action stylish in stile Devil May Cry realizzato da Reply Game Studios ha comunque tutte le carte in regola per attirare l'attenzione dei fan del genere, dimostrando così il talento dei ragazzi membri dello studio italiano.

E se sviluppare videogiochi è il vostro sogno, vi farà piacere sapere che il 7 e l'8 ottobre 2022, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, Reply Game Studios prenderà parte alla prima edizione di PRESS START - Video Game Student Conference, iniziativa organizzata da IIDEA e rivolta a tutti gli studenti interessati a trovare un lavoro nel settore videoludico.

Gli autori di Soulstice saranno presenti già nel primo giorno dell'evento, con un panel alle ore 14:00 dedicato alla programmazione: tra i vari ospiti è infatti confermata la presenza di Mattia Frigerio, Lead Programmer di Reply Game Studios. La prima giornata si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards: tre i riconoscimenti che saranno assegnati ai più originali progetti realizzati in lavori di gruppo, ossia Luna Award (la cui giuria sarà capitanata da Samuele Perseo, Product Manager di Reply Game Studios), Fresco Award e Strano Award.

La software house nostrana avrà un ruolo da protagonista anche il secondo giorno dell'evento: il Lead Artisti Christian Ronchi sarà tra i protagonisti dell'incontro dedicato all’Art Direction, seguito dai panel Marketing/Comunicazione cui parteciperà Samuele Perseo e Narrative Design con Fabio Pagetti, tutti membri di Reply Game Studios. Infine, lo studio sarà presente anche nell'area matchmaking per fare recruiting di nuove risorse.

Se siete interessati, infine, potrete seguire i panel e le cerimonie di premiazione in diretta tramite il canale Twitch di Press Start, i prossimi 7 e 8 ottobre.