Soulstice: lo stylish action italiano al centro di un nuovo gameplay trailer

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2021 si torna a parlare anche di Soulstice, il titolo d'azione in sviluppo presso Reply Game Studios, il team tutto italiano conosciuto per aver lavorato a Theseus.

La software house ha approfittato dell'evento estivo per mostrare al pubblico un nuovo filmato interamente dedicato al gameplay del titolo action, del quale abbiamo così potuto vedere una serie di sequenze che coinvolgono nemici mai visti prima. Vi ricordiamo che il titolo, che ha Berserk tra le principali fonti d'ispirazione, ci racconterà la storia delle due sorelle Briar (la guerriera) e Lute (lo spirito), le quali combattono insieme tramite l'utilizzo di armi e abilità.

Prima di lasciarvi al nuovo gameplay trailer, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi nel corso del prossimo anno e in esclusiva su PC e console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso in cui voleste saperne di più sul titolo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Soulstice, nella quale abbiamo raccolto una lunga serie di dichiarazione che gli stessi sviluppatori hanno rilasciato nel corso di un'intervista andata in onda sul canale Twitch di Everyeye.