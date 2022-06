Soulstice: lo stylish action italiano si mostra in un nuovo trailer con data d'uscita

Anche Soulstice è tornato a mostrarsi in occasione del PC Gaming Show, evento estivo durante il quale non solo abbiamo potuto osservare il nuovo trailer dell'interessante progetto italiano, ma abbiamo finalmente scoperto anche la sua data d'uscita ufficiale.

Dopo aver osservato in azione la coppia di protagoniste, il trailer ha svelato che Soulstice raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi fisici e i principali store digitali a partire dal prossimo 20 settembre 2022. I giocatori che sono interessati a provare con mano questo stylish action ispirato a Berserk avranno inoltre l'opportunità di scaricare una demo gratuita tra qualche settimana. Sul sito ufficiale trovate infatti tutte le istruzioni utili per registrarvi e ricevere ad agosto 2022 il codice per il download della demo sulla piattaforma selezionata.

A proposito, il gioco non arriverà sulle console di vecchia generazione e, come già confermato dagli sviluppatori italiani di Forge Reply, il titolo approderà esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S in doppia versione: Standard e Deluxe. Sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sui contenuti della versione più costosa di Soulstice.

