In Sound Mind: l'horror surreale si rivede alla Gamescom, ecco il nuovo gameplay

Gli sviluppatori del team We Create Stuff partecipano al Future Games Show per mostrare al pubblico della Gamescom 2020 un nuovo video di In Sound Mind, un horror surreale per PC, PS5 e Xbox Series X.

Realizzato sotto l'egida dell'esperto publisher Modus Games, il progetto di In Sound Mind proverà a ritagliarsi uno spazio nel genere degli horror psicologici proponendoci un'esperienza thrilling venata di elementi paranormali, il tutto narrato da una prospettiva in prima persona per elevarne ulteriormente il pathos.

Nonostante le atmosfere surreali che permeano questo enigmatico microcosmo a tinte oscure, il concept alla base di questo titolo è piuttosto semplice e consiste nell'aiutare il nostro alter-ego a esorcizzare le paure che lo bloccano compiendo un viaggio che ci condurrà nella sua stessa mente.

Per riuscire a trovare una via di fuga dall'angoscia che attanaglia il personaggio principale, occorrerà ingegnarsi per risolvere enigmi ambientali quantomai frenetici e superare i pericolosi ostacoli rappresentati dai mostri e dai fantasmi che materializzeranno le paure del protagonista.

L'uscita di In Sound Mind è prevista nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Se volete saperne di più su questo progetto, vi consigliamo di tuffarvi nell'inferno della mente di In Sound Mind leggendo il nostro speciale a firma di Alessandro Bruni.