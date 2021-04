In Sound Mind, l'inquietante horror next gen in azione: il trailer fissa la data di uscita

La prima presentazione del gameplay di In Sound Mind risale all'edizione 2020 della GamesCom di Colonia. A distanza di diversi mesi, il team di sviluppo dell'inquietante horror psicologico torna ad offrire dettagli sulla produzione.

Gli autori di We Create Stuff hanno infatti pubblicato un nuovo trailer di In Sound Mind, con il quale viene ufficialmente annunciata la data di uscita del titolo. Atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, l'horror vedrà la luce il prossimo 3 agosto 2021. Produzione dai toni surreali, In Sound Mind invita i giocatori ad esplorare un luogo dal quale sembra impossibile fuggire: la propria mente.



Risvegliatosi nei corridoi di un edificio misterioso, il protagonista è chiamato ad attraversare visioni cariche di orrori, tra omicidi che vedono le vittime sottoposte ad una terapia sperimentale. Affiancato da un gatto, il giocatore dovrà fronteggiare enigmi e combattimenti frenetici, senza dimenticare molteplici boss fight. Tra orrore e un pizzico di ironia, In Sound Mind è la nuova creazione degli autori di Nightmare House 2.

Gli appassionati curiosi di provare con mano l'inquietante produzione possono approfittare della Demo di In Sound Mind attualmente disponibile. Quest'ultima può essere scaricata da Steam in maniera completamente gratuita. Per ulteriori dettagli, inoltre, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di In Sound Mind.