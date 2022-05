Soundfall arriva oggi: shadow drop per il twin stick shooter musicale su PC e console

Tra le sorprese dell'ultimo Nintendo Indie World troviamo anche un inaspettato shadow drop, dal momento che Soundfall potrà essere acquistato e giocato a partire da oggi su tutte le piattaforme, incluso Switch.

Con un frenetico trailer che mostra le bellissime sequenze animate e una serie di filmati di gameplay, il team di sviluppo ha annunciato a sorpresa che il gioco approderà sui principali store digitali a partire da questo pomeriggio e manca quindi pochissimo al suo debutto. Per chi non lo sapesse, il gioco è un mix tra un twin stick shooter, un action RPG in stile Diablo e un rhythm game, visto che ciascuna azione va eseguita a tempo di musica. Il gioco supprota anche la cooperativa online ed in locale per un numero massimo di quattro giocatori.

Nel corso della diretta Nintendo abbiamo appreso dell'arrivo del gioco su Switch, ma Soundfall è in arrivo nelle prossime ore anche su PC (tramite Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Va precisato che la versione PC sarà l'unica a supportare l'editor dei livelli, i quali possono essere generati tramite l'ausilio dei file MP3 memorizzati sul vostro dispositivo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato di Soundfall e prossimamente vi proporremo anche la recensione.