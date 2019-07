La soundtrack di Bloodborne arriva a settembre in uno splendido set di vinili

Oltre che per la sua difficoltà estremamente punitiva e per il suo design artistico particolarmente ispirato e ben riuscito, Bloodborne, come del resto tutta la saga Souls di FromSoftware, viene spesso lodata dai giocatori in merito alla soundtrack che accompagna le spettacolari boss fight dell'action game.

Laced Records ha appena annunciato uno splendido set di due vinili dedicati proprio alla colonna sonora dell'esclusiva PlayStation 4 diretta da Hidetaka Miyazaki. Grazie ai due dischi avrete modo di ascoltare i 21 brani inclusi nel gioco originale (quindi sono escluse le tracce aggiuntive presenti nell'espansione The Old Hunter) e, se interessati, potrete scegliere tra due varianti differenti: il set in nero standard, oppure quello in colorazione verde (quest'ultima esclusiva dello store online di Laced Records).

Di seguito, vi riportiamo l'elenco intero delle tracce composte da Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Michael Wandamacher, Yuka Kitamura e Nobuyoshi Suzuki:

Disco 1 - Lato A

Omen The Night Unfurls Hunter’s Dream The Hunter Cleric Beast Blood-starved Beast

Disco 1 - Lato B

Watchers Hail the Nightmare Darkbeast The Witch of Hemwick Rom, the Vacuous Spider

Disco 2 - Lato A

Moonlit Melody The One Reborn Micolash, Nightmare Host Queen of the Vilebloods Soothing Hymn

Disco 2 - Lato B

Celestial Emissary Ebrietas, Daughter of the Cosmos The First Hunter Moon Presence Bloodborne

Il set di vinili della colonna sonora del capolavoro firmato FromSoftware è pre-ordinabile, in entrambe le varianti, al prezzo di 33 sterline (36,75 euro al cambio attuale). Potete raggiungere il sito di Lanced Records per ottenere maggiori informazioni sul prodotto, che verrà lanciato nel mese di settembre 2019. Insomma, nell'attesa (vana?) che la casa giapponese annunci Bloodborne 2 per PS5, potrebbe essere questo un ottimo modo per tornare a rivivere le oscure sensazioni che hanno animato il nostro viaggio nella tetra e contorta Yarhnam.