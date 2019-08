Soundtrack di Control: annunciata la partecipazione dei Poets of the Fall!

Con un nuovo filmato pubblicato sul canale YouTube ufficiale, Sam Lake di Remedy e il cantante Marko Saaresto hanno annunciato che i Poets of the Fall, gruppo rock finlandese, parteciperanno alla realizzazione della colonna sonora di Control!

Non è la prima volta che la band collabora con lo studio di sviluppo, dal momento che ha già messo lo zampino nelle soundtrack di Max Payne 2 e Alan Wake. In origine, avrebbe dovuto partecipare anche a Quantun Break, ma alcune complicazioni hanno mandato a monte i piani.

Per fortuna, le due realtà si sono unite ancora una volta: all'interno della colonna sonora di Control figurerà il brano My Dark Disquiet tratto dall'album Ultraviolet del 2018, assieme a "qualcosa di davvero, davvero speciale". Di cosa potrebbe trattarsi? Un cameo dei membri della band nel gioco, oppure un brano scritto appositamente per l'occasione? Lo scopriremo tra non molto, dal momento che al lancio di Control manca meno di settimana: il metroidvania paranormale di Remedy debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 agosto. Per ammazzare l'attesa, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Control del nostro Francesco Fossetti, che ha avuto di trascorrere ben 4 ore nei panni dell'agente Jesse Faden.