Source of Madness, tra Lovecraft e follia: l'inquietante roguelike ha una data di uscita

L'annuncio di Source of Madness risale all'edizione 2020 dell'E3. Durante la fiera losangelina, fu infatti ospitato il reveal del primo video gameplay dedicato all'opera.

Ad un anno di distanza, un nuovo trailer di Source of Madness trovava spazio all'E3 2021, per annunciare l'imminente esordio del titolo in Early Access. Ora, dopo circa sei mesi di permanenza in Accesso Anticipato su Steam, il roguelike dall'animo Action è pronto al debutto definitivo su PC e console. L'autrice Carry Castle e l'editore Thunderful Publishing hanno infatti pubblicato un nuovo trailer volto ad annunciare la data di uscita di Source of Madness.

Il filmato - che trovate in apertura a questa news - conferma che la cupa avventura a scorrimento laterale in 2D sarà disponibile a partire dal prossimo 11 maggio 2022. Ad accogliere il roguelike saranno in particolare le librerie digitali di Steam e di Nintendo Switch. Sui due hardware, gli appassionati potranno partire alla scoperta di un mondo angosciante, popolato da creature di ispirazione lovecraftiana e scenari da incubo.



Avventurandosi tra le Terre di Creta e la misteriosa fortezza lunare nota come Torre della Follia, i giocatori scopriranno un mondo generato in maniera procedurale e animato da un'IA con capacità di apprendimento, grazie alle potenzialità di una rete neurale artificiale.