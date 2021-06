Source of Madness: il roguelike gotico si rivede nel gameplay del Guerrilla Collective

A un anno esatto di distanza dall'annuncio di Source of Madness, il team di Carry Castle presenzia ancora una volta al Guerrilla Collective per mostrare delle scene di gameplay inedite di Source of Madness, il roguelike gotico ispirato alle opere di H.P. Lovecraft e alle avventure 2D.

Attingendo agli scritti del maestro dell'incubo, gli autori di Carry Castle promettono di catapultare gli appassionati del genere in una dimensione demoniaca infestata da un'orda di creature deformi. L'esperienza di gioco confezionata dagli sviluppatori indie farà leva sulla curiosità degli utenti e sulla loro capacità di sopravvivere in uno scenario che sarà costantemente in evoluzione, grazie a un sistema a generazione procedurale che si premurerà di plasmare biomi unici, nemici originali ed enigmi ambientali sempre diversi.

Tra una missione e l'altra, i giocatori avranno l'opportunità di acquisire nuove abilità recandosi presso i PNG collocati in punti strategici della mappa: ciascun personaggio secondario fornirà missioni secondarie e attività uniche per potenziare ulteriormente gli incantesimi e gli equipaggiamenti da ottenuti, il tutto con la progressione "trial and error" tipica delle avventure roguelike.

Il nuovo video di Source of Madness non contribuisce a chiarire le tempistiche di lancio di questo titolo che, lo ricordiamo, è in sviluppo su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. Oltre al trailer dell'ultima fatica di Carry Castle, durante l'ultimo Guerrilla Collective è stato svelato il periodo d'uscita di Chernobylite.