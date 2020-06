Source of Madness: svelato il roguelike gotico per PC e Switch, ecco il video gameplay

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il Guerrilla Collective, gli autori di Carry Castle hanno partecipato all'evento digitale per annunciare Source of Madness, un'avventura 2D di genere roguelike in sviluppo su PC e nella sola versione console per Nintendo Switch.

Il titolo s'ispira alle opere immortali di H.P. Lovecraft e, traendo spunto dal lavoro del maestro dell'incubo, ci proietta in una dimensione parallela popolata da gigantesche creature deformi e da orrori d'ogni sorta.

Il mondo di gioco di Source of Madness sarà costantemente in evoluzione, merito di un motore a generazione procedurale che darà vita a biomi unici, nemici dall'intelligenza artificiale imprevedibile ed enigmi ambientali da risolvere servendoci di incantesimi con effetti che si ripercuotono sulla fisica ingame. A impreziosire l'offerta ludica e contenutistica del titolo ci penseranno poi dei PNG in grado di offrirci delle missioni e attività secondarie sempre nuove all'interno di un microcosmo disturbante con quattro boss da abbattere.

L'uscita di Source of Madness è prevista nel 2021 su PC e Nintendo Switch, in entrambi i casi con Thunderful nel ruolo di publisher. Servitevi pure del modulo dei commenti per condividere il vostro parere su questo progetto a tinte oscure e, più in generale, su questa particolare tipologia di esperienze indie. Qualora ve li foste persi, vi riproponiamo anche il trailer di annuncio di The Eternal Cylinder e il nuovo video gameplay di Coreupt, entrambi ammirati durante la seconda giornata del Guerrilla Collective.