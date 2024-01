South of Midnight, disponibile al pre-load via Xbox App: si avvicina il lancio?

La settimana entrante sarà fondamentale per gli Xbox Game Studios, vista la mole di titoli first party attualmente in sviluppo presso la divisione gaming del colosso tecnologico di Redmond: nei prossimi giorni, infatti, si terrà l'Xbox Developer Direct 2024, l'evento Microsoft di inizio anno attesissimo dai fan. Ma quali giochi saranno presenti?

Benché alcuni titoli siano stati già annunciati in via ufficiale come prodotti facenti parte dello showcase, vi è un alone di mistero che avvolge altri progetti dell'azienda. Tuttavia, alla luce delle ultime novità, potrebbe esservi qualche new entry nell'elenco di giochi che saliranno sul palco digitale dell'evento: parliamo di South of Midnight. L'opera videoludica attualmente in sviluppo presso i ragazzi di Compulsion Games è scomparsa dai radar mediatici, dopo che è stata annunciata nel giugno 2023 e che è apparsa una finestra di lancio generica per l'uscita di South of Midnight, ma non vi sono maggiori dettagli circa essa.

Tuttavia, come detto poco sopra, qualcosa potrebbe cambiare a tal proposito: South of Midnight è disponibile al pre-load sull'app Xbox. Ciò non è in alcun modo indicativo di una possibile data di lancio nelle immediate vicinanze. Però, il breve lasso temporale tra l'apparizione sull'applicativo dell'ecosistema Microsoft e l'arrivo dell'evento Xbox lascerebbe intendere che South of Midnight possa essere uno dei protagonisti dell'Xbox Developer Direct di inizio 2024. South of Midnight uscirà molto presto? Per provare a rispondere con certezza a questa domanda, non ci resta che attendere il prossimo 18 gennaio, data nella quale si terrà il tanto atteso showcase dedicato al mondo Xbox.