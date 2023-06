South of Midnight: svelata in video la nuova avventura di Compulsion Games

In coincidenza dell'Xbox Games Showcase 2023 apertosi con il video in-engine di Fable e al primo trailer di Star Wars Outlaws, i ragazzi di Compulsion Games hanno presentato ufficialmente South of Midnight, un'avventura in sviluppo su PC e Xbox Series X|S.

Le anticipazioni sul reveal imminente del rumoreggiato Project Midnight di Compulsion Games trovano quindi conferma nel corso dell'evento mediatico organizzato da Microsoft: il nuovo videogioco degli autori di We Happy Few promette di immergerci in un'esperienza interattiva particolarmente profonda e piena di sorprese.

L'enigmatico gigante che suona la chitarra mostrato nel reveal trailer di South of Midnight lascia presagire un'avventura dai toni fiabeschi ambientata in una versione alternativa di New Orleans e della Louisiana, senza però fornire ulteriori chiarimenti sulle dinamiche di gameplay e sui contenuti dell'opera.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video di annuncio di South of Midnight e vi informiamo che la nuova avventura di Compulsion Games sarà disponibile nei prossimi mesi su PC e in esclusiva console su Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Date un'occhiata al trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.