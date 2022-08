South Park: il nuovo gioco annunciato da THQ Nordic con un teaser

Dopo averci regalato il primo trailer di Alone in the Dark, THQ Nordic ha deciso di concludere il suo showcase estivo annunciando il nuovo gioco di South Park. Il reveal è arrivato a sorpresa durante le battute di chiusura dell'evento, e sfortunatamente non ci rivela molto sul progetto.

Come potete osservare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, THQ Nordic ha mostrato un fugace teaser con cui ci confermato che South Park Digital Studios, la stessa compagnia che ha collaborato con Ubisoft San Francisco a South Park Scontri Di-Retti, è attualmente all'opera su un nuovo gioco basato sulla celebre serie. Con questo reveal, THQ Nordic ha 25 giochi non ancora annunciati in via di sviluppo e non più 26, come ironicamente sottolineato dal publisher all'interno del teaser.

Al momento, dunque, non si conoscono i dettagli sul progetto, e non sappiamo nemmeno a che genere apperterrà la nuova trasposizione videoludica della satirica e sfrontata serie comedy ideata da Trey Parker e Matt Stone. Le uniche possibili informazioni riguardanti il progetto fanno riferimento ad un report di Jason Schreier risalente allo scorso anno, secondo cui gli autori del franchise avevano dato il via libera per la realizzazione di un nuovo gioco di South Park in grafica 3D.