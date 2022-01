South Park: un nuovo gioco multiplayer è in via di sviluppo

Esattamente come anticipato all'interno del report di Bloomberg, sembra proprio che il franchise di South Park si stia preparando per tornare nel mondo videoludico dopo il buon successo riscontrato da South Park e Il Bastone della Verità e South Park Scontri Di-Retti.

A confermarlo è l'annuncio di lavoro pubblicato da Question, una compagnia di sviluppo indipendente nota per aver realizzato The Blackout Club e alcuni titoli sperimentali con visuale in prima persona. Gli esigui dettagli riguardanti il progetto legato al nome di South Park sono inclusi all'interno dell'annuncio per un level designer che possa unirsi al team di sviluppo.

Affinché la sua richiesta venga eventualmente accettata, è necessario che il candidato abbia già maturato esperienza con dei giochi multiplayer. Viene da sé, quindi, concludere che il nuovo gioco di South Park offrirà delle funzionalità multigiocatore, sebbene non sia chiaro se si faccia riferimento esclusivamente a quello online o se sarà presente anche quello locale.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni al riguardo, e rimaniamo curiosi di sapere di cosa si tratterà nello specifico. Il report di Bloomberg, che parlava di un accordo da più di 900 milioni di dollari stretto tra Trey Parker e Matt Stone con la multinazionale ViacomCBS Inc., citava l'esistenza di un gioco di South Park 3D in via di sviluppo, ma non è da escludere che in cantiere ci sia più di un titolo basato sulla serie.