South Park: Il Bastone della Verità disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

annuncia cheè ora acquistabile per PlayStation 4 e Xbox One. Questo pluripremiato gioco debutta quindi come titolo indipendente anche sulle console di nuova generazione.ha una classificazione PEGI 18 ed è acquistabile per 29,99€.

South Park: Il Bastone della Verità, vincitore di numerosi premi come “Gioco dell’anno” nel 2014, porta i giocatori nei pericolosi campi di battaglia del parco giochi della quarta elementare, dove nascerà un giovane eroe, destinato a essere il salvatore di South Park. Dagli autori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, arriva un’epica missione per diventare... fighi.

Equipaggiati con armi leggendarie per sconfiggere gnomi in mutande, hippy e altre forze del male. Trova il Bastone della Verità e guadagnati un posto accanto a Stan, Kyle, Cartman e Kenny come loro nuovo amico. Fallisci e sarai sempre ricordato come un vero... perdente.