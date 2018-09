South Park: Il Bastone della Verità è in arrivo su Nintendo Switch

Oggi Ubisoft e South Park Digital Studios hanno annunciato che South Park: Il Bastone della Verità per Nintendo Switch sarà disponibile dal 25 settembre 2018.

Concepito, scritto e diretto da Trey Parker e Matt Stone e sviluppato da Ubisoft San Francisco, South Park: Il Bastone della Verità ha vinto diversi premi come “Gioco dell'anno” nel 2014. Questo videogioco trasporta i giocatori sui pericolosi campi di battaglia del parco giochi delle elementari, dove giungerà un nuovo eroe, destinato a diventare il salvatore di South Park. Dai creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, arriva un'avventura epica per diventare… figo. South Park: Il Bastone della Verità sarà disponibile solo nei negozi digitali al prezzo di 40€.

La battaglia dura ormai da migliaia di anni. La sola ragione per cui gli umani e gli elfi sono intrappolati in un conflitto senza fine è il Bastone Della Verità. Ma gli equilibri della guerra sono destinati a cambiare, mentre le voci su un nuovo ragazzino si spargono per tutto il reame, la sua venuta era prevista dalle stelle. I furgoni dei traslochi di cui parla la profezia si allontanano e l’avventura comincia.

Brandisci armi leggendarie per sconfiggere gnomi delle mutande, hippie e altre forze del male. Trova il perduto Bastone Della Verità e guadagnati un posto a fianco di Stan, Kyle, Cartman e Kenny come loro nuovo amico. Fallisci, e sarai per sempre noto come un vero perdente.