South Park Phone Destroyer è ora disponibile su iOS e Android

annuncia cheè ora disponibile in tutto il mondo su App Store e Google Play. Sviluppato dain collaborazione con, questo divertente free-to-play combina elementi di strategia in tempo reale e carte collezionabili in alcune battaglie davvero esplosive.

In South Park Phone Destroyer, i giocatori assumeranno ancora una volta il ruolo del Novellino, che farà squadra con i personaggi di South Park per giocare a un nuovo gioco con cowboy, pirati, cyborg e persino dèi onnipotenti. Porta la tua squadra in una nuova avventura per giocatore singolo con una storia originale, piena di battaglie esplosive e umorismo irriverente, ma soprattutto potenziala per padroneggiare la forza delle carte che otterrai.

Con più di 80 carte diverse, South Park Phone Destroyer include un'esilarante campagna per giocatore singolo con 60 livelli ricchi di dialoghi e basati su una storia. Potenziare e usare le carte con strategia sarà fondamentale per competere al livello successivo, ovvero la modalità multiplayer in tempo reale. Le sfide di combattimento PvP (Player versus Player) metteranno alla prova le abilità e l'esperienza dei giocatori nel sconfiggere gli avversari, così da conquistare la vetta delle classifiche e sbloccare nuove carte e bottini. I giocatori potranno anche entrare in una squadra per chattare e condividere carte con i propri compagni di squadra.

Il gioco sarà supportato e arricchito con una serie di aggiornamenti, oltre a costanti eventi e attività live. Ambientato nel familiare universo di South Park, Phone Destroyer offre la più oltraggiosa esperienza GDR mai creata per le piattaforme mobile.