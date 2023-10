South Park si prende gioco di Baldur's Gate 3, ma Larian lo ha subito corretto

Baldur's Gate 3 è uscito da pochi mesi, ma è già entrato nell'immaginario collettivo. Lo dimostra la citazione che s'è guadagnato nell'ultima puntata di South Park, intitolata Joining the Panderverse, appena approdata oltreoceano su Paramount+. La battuta sul gioco di Larian Studios, tuttavia, non ha fatto pienamente centro...

L'ultima puntata di South Park affronta la tematica del multiverso e nel farlo riesce ad infilarci persino una battuta su Baldur's Gate 3. In una scena postata su X (ex Twitter) vediamo una versione alternativa femminile di Cartman interrogarsi sulla presenza del cross-play tra diversi universi: "Sono già a 50 ore in Baldur's Gate 3. C'è il cross-save tra diversi universi?", chiede il personaggio che per l'occasione è doppiato da Janeshia Adams-Ginyard. A quel punto Stan, con il suo solito sarcasmo, risponde: "I salvataggi non passano neppure tra PC e PlayStation 5, perché dovrebbero farlo tra multipli universi?".

La gag sul cross-save tra differenti universi è senz'altro simpatica, ma gli autori di South Park hanno commesso un errore che la stessa Larian ha subito provveduto a correggere. Citando il filmato della gag, un rappresentate dello studio belga ha fatto notare che, "sebbene Baldur's Gate 3 non riesca a superare le barriere multiversali, il cross-save tra PC e PS5 è in realtà presente!".



Anche i migliori possono sbagliare. Il supporto al cross-play tra PC e PlayStation 5 è stata confermato allo State of Play di febbraio 2023, praticamente in contemporanea con l'annuncio dell'edizione console, quindi gli autori avrebbero dovuto saperlo. Già che ci siamo, segnaliamo che grazie al Larian Account System il cross-play sarà supportato anche dalla versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3, in arrivo entro la fine del 2023.