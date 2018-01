South Park Scontri Di-Retti arriverà anche su Nintendo Switch?

Anche se non è arrivato nessun annuncio diin proposito, un retailer australiano ha catalogato la versionedi South Park Scontri Di-Retti , lasciando intendere che il gioco potrebbe arrivare anche sulla console ibrida

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il rivenditore australiano Sanity ha catalogato la versione Switch di South Park Scontri Di-Retti, segnalando addirittura come data di uscita il prossimo 30 marzo. Al momento, tuttavia, Ubisoft non ha fatto nessun annuncio riguardo al possibile arrivo del gioco sulla console Nintendo, motivo per cui vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di eventuali conferme ufficiali.

Da notare, inoltre, che il retailer ha segnato il nuovo Yoshi per Nintendo Switch in uscita il 30 giugno, compatibilmente a quanto emerso nel nuovo rumor di oggi.