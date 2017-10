South Park Scontri Di-Retti: come trovare i 21 bagni nascosti nel gioco

In linea con i toni umoristici dell'avventura,propone un trofeo/obiettivo intitolato "", ottenibile una volta che avrete usato tutti i bagni nascosti nel gioco. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come trovarli tutti e 21.

Dal momento che il trofeo/obiettivo in questione non è mancabile, potrete ottenerlo tranquillamente anche dopo il completamento della storia. Il nostro consiglio è di concentrarvi prima sull'avventura principale, godendovi il gioco e sbloccando nel frattempo le varie aree della mappa, per poi dedicarvi successivamente alla ricerca degli ultimi bagni.

Di seguito vi elenchiamo le 21 location in cui trovare tutti i bagni di South Park: Scontri Di-Retti. Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete dare un'occhiata al video riportato in cima alla notizia.

Il Vostro Bagno

Il primo bagno da utilizzare sarà quello di casa vostra. Vi basterà entrare nell'abitazione, salire le scale ed entrare nella porta in fondo a sinistra.

Il Bagno degli Stotch

Il bagno degli Stotch si trova nella casa di Butter. Entrate, salite le scale e aprite la prima porta sulla destra.

Il Trono di Cartman

Questo bagno si trova nella casa di Cartman. Entrate nell'abitazione, salite le scale e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Il Bagno dei Marsh

Entrate nella casa di Stan, salite al primo piano e andate in fondo. Noterete la presenza di un buco nel muro: usate l'abilità per farlo riparare al vostro compagno e aprite l'ultima porta a sinistra. Scattatevi un selfie con Mrs. Hankey e dopo potrete utilizzare la toilette.

Il Bagno dei Broflovski

Entrate nella casa di Kyle, salite le scale e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Il Bagno dei Valmer

Questo bagno si trova nella casa di Jimmy. Salite al primo piano e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Il Bagno dei Biggles

Entrate nella casa di Henrietta. Anche in questo caso vi basterà salire al primo piano e aprire l'ultima porta a sinistra.

Il Bagno dei Tucker

Il bagno si trova nella casa di Craig, ancora una volta al primo piano e nell'ultima stanza in fondo a sinistra.

Il Bagno dei Donovan

Come sopra. Entrate nella casa di Clyde, salite al primo piano e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Il Bagno del Capitano Stoley

Recatevi presso l'abitazione di Kevin Stoley e aprite il garage utilizzando la vostra abilità del compagno. Salite le scale per entrare nella casa, uscite dalla stanza e aprite la solita porta in fondo a sinistra.

Il Bagno degli Stevens

Entrate nella casa di Bebe, salite le scale e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Il Bagno degli Uomini

Recatevi presso il Community Center di South Park ed entrate nel bagno degli uomini. Usate la vostra abilità per mettere in pausa il mondo di gioco, attraversate incolumi la pozza d'acqua elettrificata, attivate l'interruttore e avrete accesso al bagno.

Il Bagno delle Donne

Sempre presso il Community Center di South Park, entrate nel bagno delle donne. Spostate il cestino della spazzatura e riparate il bagno. Prima di sedervi sulla toilette vi basterà scattare un selfie con Mr. Hankey.

Il Bagno dei Poliziotti

Entrate nella stazione di Polizia di Park County, aprite la porta a destra e dopo la prima in alto. A questo punto vi basterà entrare nel bagno degli uomini.

Il Bagno delle Poliziotte

Nel bagno dei Poliziotti sarà facile notare la presenza di un buco nel muro. Entrateci e vi ritroverete nel bagno delle Poliziotte (la seconda cabina a destra).

Il Bagno di Yolanda

Questa toilette si trova nel Bagno delle Poliziotte, nella prima cabina a sinistra.

Il Bagno di Freeman

Entrate da Freeman Tacos. Il bagno si troverà nel retro.

Il Bidet di Big Gay AI

Entrate nella casa di Big Gay AI, prendete il primo corridoio in alto e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Il Bagno dei Daniels

Entrate nella casa di Nichole, salite al primo piano e aprite l'ultima porta in fondo a sinistra.

Port-a-Potty

Recatevi presso il sito di costruzione del Centro Commerciale di South Park. Il bagno si troverà all'interno di una cabina.

Il Bagno dei Gentiluomini

Questo bagno si trova da Pepperment Hippo, al quale potrete accedere la prima volta durante una missione della storia.

A questo punto si conclude la lista con tutti i bagni nascosti in South Park Scontri Di-Retti. Trovarli tutti vi permetterà di sbloccare il relativo obiettivo, ma se volete dei consigli più specifici sulle prime fasi dell'avventura potete consultare la nostra mini-guida dedicata alle scelte iniziali del vostro eroe.