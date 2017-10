ha annunciato che la demo diè ora disponibile per il download da PlayStation Store e Xbox One. La versione di prova permette di provare liberamente tutte le funzionalità del gioco e le modalità a disposizione per un totale di 60 minuti.

Una volta scaduto il periodo di prova sarà necessario acquistare la versione completa per continuare a divertirsi, i salvataggi della demo potranno essere importati qualora decidiate di optare per l'acquisto.

South Park Scontri Di-Retti è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica.