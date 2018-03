South Park Scontri Di-Retti e Il Bastone della Verità arriveranno su Nintendo Switch?

Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal forum di ResetERA arriveranno anche su Nintendo Switch e un annuncio potrebbe essere previsto nel corso del Direct di oggi, gioved' 8 marzo.

La fonte non rivela ulteriori dettagli a riguardo e Ubisoft dal canto suo non ha commentato la voce di corridoio, già in passato in ogni caso si era parlato di possibili porting dei due giochi in questione e la versione Switch di South Park Scontri Di-Retti è apparsa più volte nei listini dei rivenditori.

Non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali in merito, annunci che potrebbero arrivare durante il Nintendo Direct in programma oggi alle 23:00, che seguiremo e commenteremo in diretta su Twitch e YouTube.