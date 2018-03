South Park Scontri Di-Retti: nuovi dettagli sulla versione per Nintendo Switch

sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 aprile. Creato, scritto e diretto da Trey Parker e Matt Stone in collaborazione con Ubisoft San Francisco,è un’oltraggiosa avventura del più maleducato dei supereroi che i giocatori potranno provare ovunque e in qualunque momento grazie a Switch.

South Park Scontri Di-Retti è classificato PEGI 18 ed è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 60€. Oltre al gioco base, i primi due contenuti aggiuntivi scaricabili La Sala Ologrammi e Dal Tramonto fino alla Casa Bonita saranno disponibili all’acquisto sia separatamente che come parte integrante del Season Pass. Il terzo contenuto aggiuntivo Porta BaccaMenta Crunch sarà disponibile su Nintendo Switch dalla prossima estate.

In Scontri Di-Retti, il crimine è in aumento a South Park e le strade non sono mai state così pericolose. Mentre il sole tramonta sulla tranquilla cittadina del Colorado, il caos e la distruzione prendono il sopravvento, dando vita a un vero e proprio regno di terrore. La città ha bisogno di nuovi eroi ed Eric Cartman decide di intervenire creando il miglior gruppo di supereroi di sempre, il Procione e i suoi amici, da lui stesso guidati nei panni del Procione. Con La Sala Ologrammi i giocatori verranno teletrasportati à in alcune ambientazioni inedite in tutta South Park per combattere in una serie di scontri creati dagli Amici della Libertà. Questi scontri sempre più difficili metteranno alla prova qualsiasi supereroe.

In Dal Tramonto fino alla Casa Bonita la sorella di Mysterion è nei guai. Si è unita ai Ragazzi vampiro di South Park, che sono atterrati sul ristorante preferito di Cartman, la Casa Bonita. I giocatori dovranno combattere l’oscurità con l’oscurità, sfruttando la nuova classe Netherborn, che include speciali poteri occulti. Combatti a fianco di Henrietta la Goth, una strega di supporto molto potente.