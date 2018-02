South Park Scontri Di-Retti per Nintendo Switch compare su Amazon Messico

Dopo essere comparsa fra le pagine di un noto retailer australiano circa un mese fa, nella giornata di oggi l'edizionediè stata avvistata anche su Amazon Messico.

La scheda del prodotto include pochissime informazioni, come la data di uscita (quasi sicuramente un semplice placeholder) fissata al 31 dicembre. Per il momento né Ubisoft né Nintendo si sono espresse sulla vicenda, tuttavia, considerano le recenti voci di corridoio e gli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono fra le due aziende (ricordiamo la collaborazione per Mario+Rabbids Kingdom Battle in esclusiva), l'arrivo di South Park Scontri Di-retti su Switch non sembrerebbe proprio impossibile. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per saperne di più.