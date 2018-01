South Park Scontri Di-Retti per PS4 e Xbox One in offerta su Amazon a 39.99 euro!

South Park Scontri Di-Retti per PlayStation 4 e Xbox One è la nuova offerta del giorno su Amazon.it: l'edizione standard del gioco viene venduta aanzichè 71.16 euro, con un risparmio pari a 31,17 (-44%) sul prezzo di listino.

Di seguoito i link per acquistare South Park Scontri Di-Retti, ricordiamo che incluso nella confezione troverete anche un codice per scaricare gratis South Park Il Bastone della Verità.

Compra South Park Scontri Di-Retti per PS4 (39.99 euro)

Compra South Park Scontri Di-Retti per Xbox One (39.99 euro)

Ricordate che potete iscrivervi Amazon Prime per ottenere la spedizione gratis, il servizio costa 19.99 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso ad Amazon Prime Video) e il primo mese è completamente gratuito.



Vi consigliamo quindi in ogni caso di iscrivervi, valutare la qualità del servizio e decidere successivamente se rinnovare o meno il servizio in base alla vostra esperienza. Il costo dell'iscrizione per dodici mesi è piuttosto contenuto e i vantaggi per gli utenti Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda le tempistiche e l'abbattimento di costi di spdizione.