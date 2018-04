South Park Scontri Di-Retti: i primi 26 minuti tratti dalla versione Switch

La versione Nintendo Switch di South Park Scontri Di-Retti sarà disponibile a partire da martedì 24 aprile, ma nel frattempo possiamo vedere il gioco in azione sulla console ibrida della grande N: in cima alla notizia trovate un nuovo video gameplay con i primi 26 minuti di gioco.

Dopo il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dunque, South Park Scontri Di-Retti si prepara ad arrivare anche su Switch il 24 aprile. Oltre al gioco base, i primi due DLC La Sala Ologrammi e Dal Tramonto fino alla Casa Bonita saranno disponibili all'acquisto anche per gli utenti Nintendo, sia separatamente che come parte integrante del Season Pass. Il terzo contenuto aggiuntivo Porta BaccaMenta Crunch, invece, sarà disponibile sulla console ibrida a partire dalla prossima estate.

Come riportato sulle nostre pagine, inoltre, la versione digitale di South Park Scontri Di-Retti richiederà 14.1 GB liberi su Switch, senza contare naturalmente lo spazio da riservare alle varie espansioni. Nell'attesa che il gioco approdi anche sulla console Nintendo il 24 aprile, vi lasciamo con il nuovo video gameplay riportato in cima alla notizia.

Se invece volete mantenervi aggiornati con le ultime novità, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.