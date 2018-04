South Park Scontri Di-Retti: rivelato il peso dell'edizione Nintendo Switch

Nintendo ha aggiornato la scheda informativa di South Park Scontri Di-Retti sull’eShop, rivelandoci il peso del gioco su Switch: per giocare in digitale alla nuova avventura di Stan, Kyle, Kenny e Cartman sarà necessario scaricare un file da 14.1 GB.

La Grande N ha inoltre pubblicato una serie di screenshot, che potete osservare in calce alla notizia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che South Park Scontri Di-Retti è già disponibile su Playstation 4, PC e Xbox One, mentre arriverà su Nintendo Switch fra una settimana esatta, martedì 24 aprile, assieme ai primi due contenuti aggiuntivi scaricabili (La Sala Ologrammi e Dal Tramonto fino alla Casa Bonita), acquistabili sia separatamente che come parte del Season Pass. Il DLC Porta BaccaMenta Crunch debutterà invece sull’ibrida di Nintendo nel corso dell’estate. Sulle pagine di Everyeye, il nostro Alessandro Bruni ha premiato il gioco con un 8.6, affermando che “il seguito de Il Bastone della Verità reinterpreta egregiamente la formula del primo capitolo, aggiungendo al paiolo creativo un sistema di combattimento sorprendentemente profondo, basato su meccaniche di progressione interessanti e altamente inclusive. Per il resto, la varietà delle situazioni proposte dal titolo, sostenuta da una scrittura di gran qualità e da una mole clamorosa di citazioni e autocitazioni, traccia i contorni di un’esperienza memorabile, divertentissima, che riconferma le dissacranti qualità della serie di Ubisoft”.