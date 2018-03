South Park Scontri Di-Retti si aggiorna con il DLC Dal Tramonto fino alla Casa Bonita

Ubisoft annuncia che il DLCdi South Park Scontri Di-Retti è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il contenuto aggiuntivo aggiunge una nuova storia alla campagna per giocatore singolo e una nuova classe di supereroi.

Dal tramonto fino alla cCsa Bonita è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 11,99€. La sorella di Mysterion è nei guai. Si è unita ai Ragazzi vampiro di South Park, che sono atterrati sul ristorante preferito di Cartman, la Casa Bonita. Visita il famoso ristorante di famiglia ed esplora la Black Bart’s Cave, osserva i tuffatori dalle scogliere, assapora la magia del Messico e sconfiggi le nidiate dei Vampiri.

Combatti l’oscurità con l’oscurità, sfruttando la nuova classe Netherborn, che include nuovi poteri occulti. Calati nel ruolo con nuovi costumi Goth e ottieni dolci bottini. Combatti a fianco di Henrietta la Goth, una strega di supporto molto potente, e porta i tuoi nuovi poteri e compagni nel resto della tua avventura da supereroe.