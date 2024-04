South Park Snow Day debutta sul podio, ma EA Sports FC 24 è inarrivabile: nuova Top 10 UK

Nuova settimana, nuova classifica di vendite dal Regno Unito. E in fondo non ci sono grosse sorprese: EA Sporta FC 24 continua a dominare in formato fisico sul suolo britannico, e l'uscita di South Park Snow Day non può certo impensierirlo in alcun modo.

In ogni caso per il nuovo gioco a tema South Park prodotto da THQ Nordic i primi giorni non sono andati male: il titolo sviluppato da Question LLC esordisce infatti al terzo posto nella nuova classifica UK, dietro soltanto ad EA Sports FC 24 e ad un altro sempreverde come Hogwarts Legacy. E questo nonostante non si tratti di un prodotto davvero eccezionale come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di South Park Snow Day. Di seguito, intanto, la nuova Top 10 UK:

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy South Park Snow Day Princess Peach Showtime Dragon's Dogma II Mario Kart 8 Deluxe Helldivers II Prince of Persia The Lost Crown It Takes Two Super Mario Bros. Wonder

Dragon's Dogma II ha perso invece qualche posizione rispetto alla settimana precedente, scendendo in quinta posizione dopo aver occupato la seconda sette giorni prima. Capcom ha ogni ogni caso grandi motivi per essere soddisfatta: Dragon's Dogma 2 ha già venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie, un risultato notevole raggiunto in soli 10 giorni di commercializzazione.

