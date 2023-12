South Park: Snow Day, c'è una data! Stan, Kyle e Kenny arriveranno presto

Era l'agosto di quest'anno quando THQ Nordic e Question hanno annunciato il nome e la finestra di lancio del nuovo gioco di South Park, in seguito divenuto South Park: Snow Day. Il THQ Nordic Showcase è stato foriero di importanti notizie in quell'occasione, ma ora il publisher ha rilasciato maggiori informazioni sul gioco in questione.

Con un trailer pubblicato sul proprio account YouTube, veniamo a sapere che South Park: Snow Day arriverà nel marzo 2024. PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC si preparano ad accogliere a braccia aperte un'avventura incredibile e imprescindibile per i fan della serie. Dopo aver annunciato il nuovo gioco di South Park con un teaser nel 2022 e aver ricevuto altri dettagli ad un anno di distanza, ci avviciniamo all'inizio del 2024, ovvero dell'anno che segnerà il debutto di un'esperienza inedita dedicata a South Park.

South Park: Snow Day uscirà il 26 marzo 2024, ovvero tra poco più di tre mesi. "Chiama fino a tre amici, usa la funzione di matchmaking o gioca con alleati controllati dall'IA nelle innevate strade di South Park. Affronta combattimenti frenetici contro diverse fazioni in una nuovissima storia dove sarai tu a decidere le regole. Equipaggia armi uniche e scatena devastanti abilità speciali e potenziabili mentre combatti per salvare il mondo e goderti una giornata senza scuola". Pronti a scontri incredibili con i vostri amici? Marzo è un po' lontano, ma Stan, Kenny e Kyle attendono i propri fan con avventure che lasceranno il segno.