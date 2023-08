South Park: Snow Day, il gioco di South Park Digital Studios ha un nome e una data

Tra l'annuncio del ritorno dell'horror anni '90 Alone in the Dark su PS5, Xbox Series X/S e PC e la presentazione in via ufficiale di un progetto inedito dedicato al divertente mondo di South Park, il 2022 di THQ Nordic è stato ricco di annunci, ma mai quanto avvenuto nel corso della serata del THQ Nordic Showcase 2023.

Nel corso dell'evento che abbiamo seguito con parte di voi in diretta streaming su Twitch, si è tornato a parlare del nuovo gioco di South Park inizialmente annunciato da THQ Nordic con un teaser trailer un anno fa. Fino ad oggi il titolo era sparito dai radar del mercato videoludico ma, durante la serata di oggi, le avventure di Cartman, Stan, Kyle e Kenny sono tornate sulla cresta dell'onda: Il prossimo gioco di South Park ha ora un nome e una data d'uscita.

South Park: Snow Day è il venturo progetto realizzato dal sodalizio tra South Park Digital Studios, THQ Nordic e Question Games. Esso arriverà sulle piattaforme di ultima generazione: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e approderà anche sui lidi della console ibrida della Grande N. Attualmente non si conosce l'esatta data d'uscita del prodotto. L'appuntamento, dunque, è al momento rimandato al 2024, anno in cui assisteremo al ritorno in grande stile del programma ideato da Trey Parker e Matt Stone nel 1997 sul mercato videoludico. Pronti a conoscere ciò che avrà da offrire South Park Snow Day? Grasse risate attendono gli utenti di tutto il mondo.