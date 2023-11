South Park Snow Day non supporta l'italiano, neppure per i sottotitoli

Cartman, Stan, Kyle e Kenny proseguiranno le loro avventure videoludiche nel 2024 con South Park: Snow Day, un nuovo gioco d'azione tridimensionale basato sulla cooperativa. Guardando con attenzione alle informazioni ufficiali diramate da THQ Nordic e Question abbiamo tuttavia notato un dettaglio che potrebbe far storcere il naso ad alcuni di voi.

Come indicato chiaramente sulla pagina del negozio di Steam e sul sito ufficiale del gioco, South Park: Snow Day non supporterà in alcun modo la lingua italiana, né nel doppiaggio, né tantomeno nei sottotitoli. Risultano invece pienamente supportate sia nella voce che nei testi inglese, francese, tedesco e spagnolo (America Latina), mentre spagnolo (Spagna), portoghese (Brasile), giapponese, coreano e polacco saranno rappresentate solamente nei testi (meglio di niente)!

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto agli ultimi due videogiochi ufficiali di South Park, ossia i giochi di ruolo a turni Il Bastone della Verità e Scontri Di-Retti, entrambi distribuiti da Ubisoft. Il primo presenta l'italiano solo nei testi, mentre il secondo offre persino il doppiaggio con gli attori italiani ufficiali. South Park: Snow Day, oltre ad essere un prodotto dall'impostazione ludica molto differente dai due citati poc'anzi, è anche distribuito e sviluppato da aziende differenti, rispettivamente THQ Nordic e Question.

Il publisher austriaco si conferma dunque incostante quando c'è da supportare la nostra lingua, preferendo, evidentemente, effettuare delle valutazioni caso per caso: se da un lato titoli come Trine 5: A Clockwork Conspiracy, SpongeBob: The Cosmic Shake, Biomutant e il futuro Alone in the Dark sono regolarmente adattati in italiano, dall'altro ci sono prodotti come Jagged Alliance 3, SpellForce: Conquest of Eo e AEW Fight Forever che non contemplano in alcun modo la nostra lingua.