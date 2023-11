South Park Snow Day si presenta: è un gioco d'azione cooperativo in 3D!

THQ Nordic e Question Games hanno finalmente tolto i veli a South Park: Snow Day, nuovo progetto videoludico con protagonista l'irriverente e politicamente scorretta combriccola di Comedy Central.

Dopo il teaser trailer della scorsa estate, con il quale è stato confermato il titolo ufficiale del progetto, oggi South Park: Snow Day si è svelato completamente presentandosi in un gameplay trailer che fa luce sullo stile grafico e le meccaniche di gioco. Le immagini (e la pagina del negozio di Steam) non mentono, trattasi di un gioco d'azione cooperativo (il primo della storia di South Park) in terza persona e in tre dimensioni, nel quale il giocatore, nei panni di un "nuovo arrivato", è chiamato a fare squadra con altri tre amici o alleati controllati dall'IA per riportare ordine nella città funestata da una tempesta di neve.

L'arsenale, composto da devastanti armi da mischia e a distanza, può essere alternato con abilità e poteri speciali. I mezzi per sgominare le orde di nemici e gli epici boss non dovrebbero dunque mancare. A dare manforte ci saranno inoltre gli immancabili Cartman, Stan, Kyle e Kenny.

Dopo due progetti distribuiti da Ubisoft e sviluppati, rispettivamente, da Obsidian Entertainment (Il Bastone della Verità) e Ubisoft San Francisco (Scontri Di-Retti), stavolta i South Park Digital Studios si sono affidati a THQ Nordic per la pubblicazione e Question Games per lo sviluppo. La mano differente è più che visibile, dal momento che Snow Day non è un gioco di ruolo a turni 2D come i due citati poc'anzi.

Prima di lasciarci, prendete nota: il lancio di South Park: Snow Day è fissato per il mese di marzo 2024 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.