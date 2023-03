Space Adventure Cobra diventa un videogioco: torna il pirata spaziale

Accanto all'annuncio di Project G, il mese di marzo porta con sé un ulteriore reveal inaspettato. Dai canali di Microids, arriva infatti la conferma del ritorno in scena di Space Adventure Cobra.

Il publisher francese ha confermato di aver siglato un accordo con la giapponese TMS Entertainment, detentrice dei diritti dell'omonima serie anime e manga. Presentata per la prima volta nel lontano 1978, Space Adventure Cobra si è guadagnata nel tempo l'attenzione di un pubblico internazionale, non limitato al solo Giappone. Ora, grazie al coinvolgimento di Microids, la space opera si appresta a diventare anche un videogioco.

La produzione, al momento priva di un titolo ufficiale, metterà i giocatori nei panni di Cobra, il cacciatore di taglie e pirata spaziale protagonista della serie. Per l'occasione, l'azienda francese mira a una pubblicazione in contemporanea su PC e console, ma non è ancora stato offerto l'elenco completo degli hardware supportati dal progetto. In attesa di maggiori informazioni, non resta che dedicarsi a una nuova visione della serie anime di Space Adventure Opera!



A breve distanza dalla scomparsa di Leiji Matsumoto, creatore di Capitan Harlock, Microids dona una nuova occasione al celebre pirata spaziale protagonista di Space Adventure Cobra, per un progetto videoludico ancora avvolto nel mistero.