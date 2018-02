Space Channel 5 VR Arakata Dancing Show annunciato per HTC Vive

ha annunciatodurante l'evento Tokaigi 2018, il gioco sarà presente anche al Japan Amusement Expo 2018 che si terrà al Makuhari Messe di Chiba, Tokyo, il 10 e l'11 febbraio.

Space Channel 5 VR Arakata Dancing Show è il nuovo episodio della serie ideata da SEGA nel 1999, capace di riscuotere un discreto successo inizialmente su Dreamcast e in seguito su altre piattaforme. G-rounding ha sviluppato una demo in Realtà Virtuale, il gioco è attualmente in lavorazione per HTC Vive, non è chiaro in in futuro il titolo possa arrivare anche su altri dispositivi.

La demo di Space Channel 5 VR Arakata Dancing Show verrà messa a disposizione dei giocatori giapponesi in primavera, tramite speciali stand installati in aree di grande affluenza, il gioco sarà disponibile su Vive Store entro marzo 2019, ad un prezzo non ancora annunciato.