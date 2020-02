Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash: demo disponibile per PSVR

Dopo qualche anno di assenza dalle scene, Ulala torna con Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash, disponibile ora su PlayStation VR. Per l'occasione è disponibile anche la versione demo del gioco.

"Il ballo è il vostro potere per proteggere la terra dagli invasori alieni. Il leggendario gioco di ritmo per Dreamcast di SEGA Space Channel 5 arriva alla realtà virtuale con Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash!. L’eroina Ulala vi accompagnerà per il mondo di Space Channel 5. La vostra missione è padroneggiare una serie di mosse da ballo salvavita a ritmo di musica. Più pose si azzeccano, più visualizzazioni si ottengono! Un’esperienza di ballo da urlo, con garanzia di soddisfazione al 100% e fattore WOW. Provate in prima persona il ritorno di Ulala!"

La demo pesa 800 MB e presenta testi in inglese e giapponese, sul PlayStation Store è disponibile anche la versione completa del gioco al prezzo di 44.99 euro, 40.49 euro per gli abbonati al servizio PlayStation Plus (sconto 10%), al momento Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash non è in vendita in formato retail nei negozi.