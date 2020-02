Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash per PlayStation VR ha una data di uscita

Grounded ha annunciato che Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash per PlayStation VR sarà disponibile dal 25 febbraio in Nord America e dal giorno successivo (26 febbraio) anche in Europa, al momento in esclusiva su PSVR.

"Sciogliti in una facile maratona di danza fatta per tutte le età e i livelli di abilità, dove imitare i movimenti sullo schermo non servirà solo a farti ottenere punti, ma anche a salvare l’universo. Viaggia fino al 25° secolo e ascolta la più famosa reporter di Space Channel 5 Ulala mentre racconta di un misterioso incidente che costringe le persone a ballare contro la loro volontà. La strana epidemia è stata diffusa da una caotica specie aliena, i ‘Morolian’, e dovrai fermare questo contagio spontaneo di ritmo indiavolato battendo gli alieni nel loro stesso gioco e ballando meglio di loro sul palco galattico. La tua arma è la danza e la tua missione è proteggere la Terra. Viaggia nel mondo pieno di musica di Space Channel 5 e impara mosse di danza che ti salveranno mentre affronti i ritmi funky che hanno reso questa serie una delle più amate e riuscite di SEGA."

Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash è in fase di sviluppo anche per HTC Vive, StreamVR e Oculus Quest, al momento però non è stata fornita una data di lancio per queste piattaforme.